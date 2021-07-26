Сколько раз организаторам Олимпиады-2020 придётся "переносить" границы Крыма

Каждая следующая Олимпиада всё больше напоминает международные соревнования по политическому пинг-понгу. Например, Токио-2020 запомнится в том числе скандальной историей с принадлежностью Крыма на официальном сайте Олимпиады.

Международное сообщество, занимающее коллективную позицию отрицания очевидного, всё же нет-нет да и признаёт Крым российским. Украина, как ревнивая брошенка, традиционно возмущается, рассылая гневные ноты в соответствующие инстанции. Международное сообщество как бы спохватывается, говорит: "Упс, извините, ошибочка вышла", прифотошопливает Крым обратно к Украине, и статус-кво как бы восстанавливается. Крым давно уже счастлив с другой, зовут её Россия. Но брошенка-Украина, от истерических выходок которой Крым сбежал, роняя тапки, семь лет назад (вернувшись, если можно так выразиться, к законной супруге-России), и её неумные подружки продолжают выдавать желаемое за действительное.

МОК: "Досадная ошибка провайдера"

Стартовавшая вчера Олимпиада в Токио начала обрастать скандалами задолго до церемонии своего торжественного открытия. Очередной инцидент случился менее чем за сутки до начала мероприятия: на сайте летних Олимпийских игр-2020 опубликовали карту, с помощью которой болельщики могут поддержать сборные своих стран виртуальными "аплодисментами".

И Крымский полуостров на этой карте оказался там, где ему и полагается быть — в составе Российской Федерации. Украина традиционно возмутилась, ну а далее — по накатанной:

"Это была досадная ошибка провайдера, которую немедленно исправили, как только нам стало об этом известно. Мы приносим свои извинения", — приводит РИА Новости комментарий Международного олимпийского комитета.

"Разбирались с ситуацией" посольства Украины в Швейцарии (где штаб-квартира МОК) и Японии (где, собственно, Олимпиада). Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчитался о "проделанной работе" в своём Twitter.

"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена", — написал он.

Кремль: "Это повод для реакции"

И в этот момент мячик политического пинг-понга перелетел на сторону России. Об этом свидетельствует реакция официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков

"Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству и нашим спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы", — приводит его слова ТАСС.

Но тут вот что интересно: какие именно вопросы и действия можно будет считать "соответствующими"? Пока что посольство РФ в Японии ограничилось в публичном пространстве вполне дежурным дипломатичным напоминанием о необходимости соответствия картинки "с очевидной правовой и объективной реальностью":

"…хотели бы напомнить, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами", — сообщается на странице посольства в Facebook.

А напомните заодно, кого в международном сообществе за последние семь лет волновало свободное волеизъявление крымчан? Ведь и Украине, и Западу гораздо проще пытаться и дальше натягивать сову на глобус, чем признать, что объективная реальность изменилась, и представление об указывающем Западе и покорно кивающей России больше не соответствует действительности. Глава МИД РФ Сергей Лавров справедливо заметил, что Россия разочаровала Запад, не оправдав его ожиданий, и раздражение от этого пройдёт ещё не скоро.

Литва, порт Клайпеда

Впрочем, Россия уже нашла способ доходчиво объяснять свою позицию по любому вопросу:

В результате недружественных действий Литвы Россия построила новый порт в Усть-Луге. Литва лишилась транзита через порт в Клайпеде, денег, работы и железных дорог.

Украина бьётся в истерике, потому что предчувствует аналогичную судьбу для своей ГТС. Причём фактически никаких денег Украина не теряет, потому что не вкладывалась ни в постройку, ни в обслуживание советского трубопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Просто халява скоро закончится, это и нервирует.

и будет неплохо, если в нынешней ситуации Россия, например, свернёт всякое взаимодействие с Японией на Курильских островах. Ну просто чтобы организаторы Олимпиады-2020 побыстрей определились, чей Крым.

Существуют и другие убедительные методы, кроме дежурного "выражения озабоченности" от МИД РФ по тому или иному болезненному вопросу. Главное — этим озаботиться по-настоящему. И несомненно, что русофобия должна обходиться максимально дорого любому желающему поторговать "российской агрессией". Это действительно работает.

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