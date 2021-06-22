В Москве зафиксировали суточный максимум летальных исходов от COVID-19

В Москве за прошедшие сутки выявили 6 555 новых случаев COVID-19, что на тысячу меньше, чем 21 июня. Выздоровело за сутки 3 458 пациентов.

За последние сутки зафиксировано максимальное количество смертей от COVID-19 в Москве - 86 человек. До этого максимальный суточный показатель был зафиксирован 19 января, когда умерло 84 человека.

Ранее сообщалось, что в столице циркулирует мутировавший "индийский" штамм COVID-19. В городе для некоторых категорий граждан введена обязательная вакцинация.

Ситуация с COVID-19 в России

В России за сутки выявлено 16 715 случаев коронавируса, что на почти на 600 меньше, чем днём ранее.

Вместе с тем, наблюдается резкое повышение смертности. За сутки от COVID-19 умерло 546 человек. За последнюю неделю в сутки не фиксировалось более 466 смертей от коронавируса.