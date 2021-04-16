"Спартак" продолжает работу по приглашению в клуб главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки. Сам португалец ранее отказался от предложения красно-белых, но в московском клубе считают, что смогут переубедить специалиста, сообщает Sport Mediaset.
Фонсека после этого сезона, вероятно, покинет "Рому". Руководство клуба недовольно тем, как у "волков" обстоят дела в чемпионате — в данный момент команда идёт седьмой в Серии А. Вместе с тем, у португальца есть возможность продлить контракт, если римляне выиграют Лигу Европы.
Команда вышла в полуфинал турнира, где сыграет с "Манчестер Юнайтед". В случае победы в Лиге Европы римляне получат путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, что является главной целью Фонсеки в "Роме".
Фонсека руководит "Ромой" второй сезон. До этого он три года работал с донецким "Шахтёром".
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