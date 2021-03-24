Кот Ахилл снова будет предсказывать результаты матчей в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил о том, что эрмитажный кот Ахилл вернётся к роли оракула во время матчей Евро-2020. В Северной столице состоятся три матча группового этапа и один четвертьфинальный поединок.

"Я думаю, все будут ждать его новых прогнозов, и, конечно, было бы неправильно обманывать эти ожидания. Мы поддержим эти планы, если, конечно, Ахилл согласится", — приводит ТАСС слова Пиотровского.

Пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен заявила, что Ахилл готов к новой работе.

Кот-оракул Ахилл

Эрмитажный кот Ахилл стал известен во время Кубка Конфедераций-2017, когда правильно угадал результаты трёх из четырёх матчей.

Во время чемпионата мира-2018 Ахилл верно указал на победителя четырёх первых поединков, среди которых были две игры сборной России. Затем кот три раза ошибся с предсказаниями, а в игре за третье место сделал неоднозначный выбор.

Сейчас Ахилл находится в семье Анны Кондратьевой, ветеринара эрмитажных котов.