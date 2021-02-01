Шубенков попался на допинге, но это не фуросемид

Российский легкоатлет Сергей Шубенков действительно был уличён в применении запрещённого вещества. Факт использования допинга был установлен РУСАДА, сообщает News. ru.

Вместе с тем, речь не о фуросемиде, за который дают дисквалификацию на два года. В анализах Шубенкова нашли другой препарат, за который отстранение минимально — от трёх до шести месяцев.

По сведениям источника, письмо было направлено Шубенкову через Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА). Федерация не может обнародовать информацию, пока не будет вскрыта вторая проба.

Также сообщается, что спортсмен и ВФЛА пытаются добиться быстрого вскрытия пробы Б, чтобы избежать отстранения от Олимпиады-2020.

"В этом не заинтересована World Athletics, которая будет тянуть расследование и санкции до последнего", — говорится в сообщении.

Шубенков является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в беге с барьерами на 110 метров.