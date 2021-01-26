"Зенит" попал в топ-15 по доходности в сезоне-2019/20

Аудиторская компания Deloitte предоставила отчёт о доходности футбольных клубов за сезон-2019/20. В двадцатку вошла одна российская команда, остальные представляют чемпионаты "Большой пятёрки".

15 место в списке занимает питерский "Зенит". Клуб за прошлый сезон заработал 236,5 млн евро. Из этой суммы три четверти составили доходы от коммерческой деятельности, пятая часть — от продажи телеправ. На трансферах питерцы заработали 58,5 млн евро.

В первую тройку по доходности футбольных клубов попали "Барселона", "Реал" и "Бавария".

Топ-20 самых доходных футбольных клубов