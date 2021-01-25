Финн Нисканен рассказал об угрозах российских лыжников

Финский лыжник Иво Нисканен рассказал о скандале на этапе Кубка мира в Лахти. По его словам, вся российская команда была эмоциональна после инцидента с Александром Большуновым.

На финише эстафетной гонки финн Йони Мяки подрезал россиянина, а тот ударил соперника палкой. После финиша Большунов врезался в финнов, за что вся команда была дисквалифицирована.

По словам Нисканена, он хотел после этого поддержать Большунова, похлопав его по плечу. Но не смог этого сделать — кулак финну показал Алексей Червоткин.

"Я хотел поблагодарить Большунова за борьбу, но Червоткин подошёл и показал кулак", — приводит Dagbladet.

Финны в итоге заняли второе место в эстафете, а команду Большунова дисквалифицировали за неспортивное поведение. Третьей стала вторая сборная России во главе с Сергеем Устюговым.