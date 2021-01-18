Фазель объяснил, почему спонсоры отказались от ЧМ в Белоруссии

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель разъяснил ситуацию со спонсорами чемпионата мира-2021, который запланирован в Латвии и Белоруссии. Ранее об отказе спонсировать турнир, если он состоится в Минске, объявили три компании — Liqui Moly, Skoda и Nivea Men.

18 января IIHF проведёт совещание по поводу ЧМ в Белоруссии. По словам Фазеля, организация видеоконференции была запланирована ранее, а отказ спонсоров стал одним из факторов её проведения.

Также глава IIHF отметил, что организация оказалась под политическим давлением. По словам Фазеля, на мнение спонсоров повлиял "Фонд спортивной солидарности Белоруссии".

"Мы знали, что перед нашим визитом в Минск, за неделю до этого, белорусский спортивный фонд (Фонд спортивной солидарности Белоруссии — Прим. ред.) написал письма спонсорам IIHF, призывая их не поддерживать турнир и бойкотировать его", — приводит ТАСС слова Фазеля.

"Фонд спортивной солидарности Белоруссии" — организация, которая была создана после начала августовских протестов из-за выборов президента.