Джикия рассказал о продлении контракта со "Спартаком"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о том, когда будет поднят вопрос о продлении контракта. Действующее соглашение капитана с красно-белыми заканчивается летом 2022 года.

По словам Джикии, поднимать тему о продлении контракта сейчас он не будет. Разговоры о новом соглашении могут пройти, когда останется полгода по договору.

"Если полгода останется, а контракт не будет предложен, конечно, это будет напрягать. Есть выгодный срок, скажем так… На сегодняшний день, повторюсь, я спокоен", — приводит "СЭ" слова Джикии.

Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. Футболист провёл в составе команды 122 матча, в которых забил четыре мяча.