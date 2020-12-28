Чемпионат Украины по биатлону прошёл без стрельб

В Буковеле прошла смешанная эстафета в рамках чемпионата Украины по биатлону. Гонка получилась несколько необычной - биатлонисты прошли дистанцию, но не останавливались на огневых рубежах.
Как сообщает Федерация биатлона Украины, такое нововведение связано с требованиями безопасности на трассе. Старт выиграла сборная Харьковской области.
До этого в Буковеле проходили классические эстафетные гонки. На них было разрешено заезжать на стрельбище.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.