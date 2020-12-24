"Ред Булл" окончательно попрощался с Квятом

Руководитель команды "Ред Булл" Хельмут Марко заявил, что концерн не планирует возобновлять сотрудничество с российским пилотом Даниилом Квятом. По его словам, гонщик не показал ожидаемого результата во время выступлений.

В сезоне-2020 Квят выступал за резервную команду концерна "Альфа Таури". Его место в "конюшне" займёт японец Юки Цуонда.