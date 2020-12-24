Руководитель команды "Ред Булл" Хельмут Марко заявил, что концерн не планирует возобновлять сотрудничество с российским пилотом Даниилом Квятом. По его словам, гонщик не показал ожидаемого результата во время выступлений.
В сезоне-2020 Квят выступал за резервную команду концерна "Альфа Таури". Его место в "конюшне" займёт японец Юки Цуонда.
"В нескольких последних гонках он показал хорошую скорость, но до этого он уступал Пьеру Гасли. Это мало с его опытом. Может ли он остаться в "Ред Булл"? Нет", — приводит Motosport слова Марко.
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