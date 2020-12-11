Российские биатлонисты не смогли завоевать медалей в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Неудачная серия команды достигла 29 стартов.
Это новый антирекорд российского биатлона. Предыдущее "достижение" было установлено в сезоне-2019/20, когда россияне не могли забраться на подиум в 28 гонках.
Третий худший результат был установлен в 2016 году. Тогда российская команда имела серию из 25 гонок без наград.
В последний раз медаль российскому биатлону принёс Александр Логинов. Это произошло на чемпионате мира-2020, когда лидер команды завоевал бронзу в гонке преследования.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.