Российские биатлонисты установили антирекорд по гонкам без медалей

Российские биатлонисты не смогли завоевать медалей в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Неудачная серия команды достигла 29 стартов.

Это новый антирекорд российского биатлона. Предыдущее "достижение" было установлено в сезоне-2019/20, когда россияне не могли забраться на подиум в 28 гонках.

Третий худший результат был установлен в 2016 году. Тогда российская команда имела серию из 25 гонок без наград.

В последний раз медаль российскому биатлону принёс Александр Логинов. Это произошло на чемпионате мира-2020, когда лидер команды завоевал бронзу в гонке преследования.