Косторная заразилась COVID-19 вслед за Медведевой и Туктамышевой

Федерация фигурного катания России (ФФККР) сообщила о положительном тесте на коронавирус у Алёны Косторной. Девушка узнала о заражении COVID-19, пройдя тестирование перед пятым этапом Кубка России.

Косторная не сможет принять участие в этих соревнованиях. Ранее сообщалось о том, что положительные тесты сдали Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев.

Кроме того, в ноябре заболевание перенесла Евгения Медведева. По словам хореографа Ильи Авербуха, спортсменка уже выздоровела и в ближайшее время будет готова выйти на лёд.

Косторная — действующая чемпионка Европы, а также победительница финала серии "(Гран-при). На предыдущем этапе Кубка России Алёна заняла второе место.

Таким образом, в заявке на пятый этап Кубка России в Москве остались девять фигуристок: