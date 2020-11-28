На предстоящем матче "Зенита" с "Арсеналом" в рамках 16-го тура РПЛ Артём Дзюба выйдет на поле в качестве капитана своей команды.
Напомним, недавно вокруг футболиста разгорелся нешуточный скандал. В интернете появилось видео интимного характера со спортсменом. Из-за этого его отстранили от игр в национальной сборной, а также лишили капитанской повязки в "Зените".
Вероятно, скандал начал утихать и Дзюба вернулся к исполнению своих обязанностей в клубе.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.