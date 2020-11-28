Дзюба вернул себе капитанскую повязку в "Зените"

На предстоящем матче "Зенита" с "Арсеналом" в рамках 16-го тура РПЛ Артём Дзюба выйдет на поле в качестве капитана своей команды.

Напомним, недавно вокруг футболиста разгорелся нешуточный скандал. В интернете появилось видео интимного характера со спортсменом. Из-за этого его отстранили от игр в национальной сборной, а также лишили капитанской повязки в "Зените".

Вероятно, скандал начал утихать и Дзюба вернулся к исполнению своих обязанностей в клубе.