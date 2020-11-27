Менеджер Марадоны заявил, что Диего не хотел больше жить

Менеджер легендарного футболиста Диего Марадоны рассказал о последних днях жизни аргентинца. По словам Стефано Чечи, 60-летний экс-игрок сборной Аргентины чувствовал себя уставшим.

"Диего запустил себя как физически, так и психологически. Он устал и просто позволил себе умереть. Марадона не хотел больше жить", — приводит Football Italia слова Чечи.

Также Стефано отметил, что у Марадоны были проблемы с близкими, которые не давали ему покоя.

"Даже сейчас, когда он умер, они продолжают вырывать друг другу волосы. Хотя бы теперь Диего сможет быть с теми, кого любил больше всего, — с родителями. Теперь он спокоен", — заявил Чечи.

Марадона умер 25 ноября в результате остановки сердца. Диего был похоронен в Буэнос-Айресе рядом со своими родителями.