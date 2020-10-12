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Чемпионат Италии по футболу могут перевести в "пузыри"

Сезон чемпионата Италии по футболу может быть продолжен в "пузырях". Руководство Серии А планирует взять на вооружение опыт НБА и НХЛ, которые доигрывали сезон по такой схеме, сообщает La Repubblica.

Тем самым в Италии хотят избежать полной остановки чемпионата, которая возможна из-за нового роста числа заболевших коронавирусом.

Чемпионат в "пузырях"

Планируется, что все футболисты будут находиться в жёсткой изоляции в своих командах. Каждому клубу будет отведено место, где игроки и персонал будут располагаться круглосуточно. 

Скорее всего, такими местами станут тренировочные базы команд. Выходить из изоляции будет разрешено только на матчи. Кроме того, игроки будут сдавать тесты на коронавирус каждые четыре дня.

Решение по этому вопросу может быть принято уже сегодня.

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