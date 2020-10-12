Президент России Владимир Путин поздравил участников и организаторов турнира St. Petersburg Open со стартом соревнований. Теннисисты проведут матчи с 10 по 18 октября.
В этом году турниру в Санкт-Петербурге присвоен статус ATP500. Участие в соревнованиях примут такие теннисисты, как:
Глава государства пожелал участникам всего наилучшего и отметил, что турнир объединяет опытных звёзд и молодых теннисистов.
"На протяжении многих лет эти замечательные соревнования становятся настоящим праздником для тех, кто любит теннис и внимательно следит за спортивным календарём. Кто ценит особую эмоциональную атмосферу этой зрелищной, захватывающей игры", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
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