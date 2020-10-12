Путин поприветствовал участников теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин поздравил участников и организаторов турнира St. Petersburg Open со стартом соревнований. Теннисисты проведут матчи с 10 по 18 октября.

В этом году турниру в Санкт-Петербурге присвоен статус ATP500. Участие в соревнованиях примут такие теннисисты, как:

Даниил Медведев;

Денис Шаповалов;

Андрей Рублёв;

Карен Хачанов;

Стэн Вавринка;

Милош Раонич;

Борна Чорич;

Тейлор Фритц.

Глава государства пожелал участникам всего наилучшего и отметил, что турнир объединяет опытных звёзд и молодых теннисистов.