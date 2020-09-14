Баскетболист ЦСКА и капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия отреагировал на комментарии в свой адрес из-за переезда в Москву. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что она не воспринимает переход Шенгелии в состав армейского клуба.

"Конечно, я читал комментарии о моем переходе. Я уже успокоился и давно все объяснил грузинским болельщикам. Но я не акцентировал внимание на негативных комментариях в СМИ. Для меня важно, что моя семья, люди, которые меня любят и хорошо знают, оказали мне поддержу. Думаю, что со временем все встанет на свои места", - приводит слова Шенгелии News.ru.