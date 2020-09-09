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Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесена из-за коронавируса

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА объявил об изменениях в расписании Лиги чемпионов и Лиги Европы. Жеребьёвка группового этапа турниров должна была пройти в привычном режиме в Афинах 1-2 октября.

Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесена из-за коронавируса

По сообщению УЕФА, мероприятие перенесено в штаб-квартиру организации в Ньоне. Жеребьёвка состоится без присутствия представителей клубов и будет транслироваться по видеосвязи. В таком формате прошли все мероприятия УЕФА после начала пандемии коронавируса.

"Несмотря на эффективные действия греческих властей по сдерживанию COVID-19, все стороны согласились, что общественное здоровье важнее всего, а в нынешних условиях невозможно было бы организовать в Афинах мероприятие такого масштаба с приездом гостей, не нарушив ограничения на проведение мероприятий в помещениях", — говорится в заявлении УЕФА.

Россия в еврокубках

Участие в групповых этапах еврокубков на данный момент гарантировали четыре российские команды:

  • "Зенит" — Лига чемпионов;
  • "Локомотив" — Лига чемпионов;
  • "Краснодар" — Лига чемпионов или Лига Европы;
  • ЦСКА — Лига Европы.

Ещё две команды — "Ростов" и "Динамо" — должны преодолеть отборочные раунды Лиги Европы.

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