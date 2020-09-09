Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесена из-за коронавируса

УЕФА объявил об изменениях в расписании Лиги чемпионов и Лиги Европы. Жеребьёвка группового этапа турниров должна была пройти в привычном режиме в Афинах 1-2 октября.

По сообщению УЕФА, мероприятие перенесено в штаб-квартиру организации в Ньоне. Жеребьёвка состоится без присутствия представителей клубов и будет транслироваться по видеосвязи. В таком формате прошли все мероприятия УЕФА после начала пандемии коронавируса.

"Несмотря на эффективные действия греческих властей по сдерживанию COVID-19, все стороны согласились, что общественное здоровье важнее всего, а в нынешних условиях невозможно было бы организовать в Афинах мероприятие такого масштаба с приездом гостей, не нарушив ограничения на проведение мероприятий в помещениях", — говорится в заявлении УЕФА.

Россия в еврокубках

Участие в групповых этапах еврокубков на данный момент гарантировали четыре российские команды:

"Зенит" — Лига чемпионов;

"Локомотив" — Лига чемпионов;

"Краснодар" — Лига чемпионов или Лига Европы;

ЦСКА — Лига Европы.

Ещё две команды — "Ростов" и "Динамо" — должны преодолеть отборочные раунды Лиги Европы.