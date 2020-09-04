Уткин о лидерстве "Спартака": "Иногда на первое место выскакивает прыщ"

Блогер Василий Уткин высказал своё отношение к лидерству "Спартака" в РПЛ. После шести туров красно-белые идут на первом месте, опережая на одно очко "Зенит".

По словам Уткина, питерцы всё равно станут чемпионами в сезоне-2020/21. Блогер отметил, что положение после шестого тура не имеет практического значения.

"Сейчас, например, на первое место вырвался "Спартак". Ну вот как к этому относиться? Знаете, иногда на первое место в нашей жизни выскакивает, например, прыщ. Он, кстати, тоже часто бывает красно-белым. Иногда это бывает какой-то больной зуб. Красный — это вообще цвет воспаления, а зуб тоже является белым. То, что происходит на протяжении одного тура, вообще не имеет никакого практического значения", — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

Чемпионат России продлится после паузы на матчи сборных. В седьмом туре "Спартак" на выезде сыграет с ЦСКА, а "Зенит" примет "Арсенал".