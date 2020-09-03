Плавучий док протаранил причал Тихоокеанского флота

В бухте Улисс Владивостока ураганным ветром унесло плавучий док, который принадлежит предприятию "Восточная верфь". Рядом находились корабли Тихоокеанского флота, существовала вероятность столкновения.

Плавучий док врезался в причал Приморской флотилии. Корабли и личный состав Тихоокеанского флота не пострадали. На место аварии направлены три буксира, сообщает "Интерфакс".

В пунктах базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) приняты усиленные меры безопасности из-за приближения тайфуна "Майсак".