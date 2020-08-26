Ксения Собчак возглавила рейтинг российских блогеров, составленных Forbes. Ведущая и политик зарабатывает на рекламе в Instagram 1,48 млн долларов.
В первую пятёрку вошли Полина Гагарина, Ида Галич, Ксения Бородина и Алина Левада.
Замкнул десятку российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он зарабатывает в год 0,6 млн долларов при 21,2 млн подписчиков.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.