Чемпион НБА "Торонто" угрожает бойкотом из-за стрельбы в Блэйка

Действующий чемпион НБА "Торонто Рэпторз" может бойкотировать первый матч серии плей-офф против "Бостон Селтикс" в поддержку протестующих в Висконсине. Беспорядки в городе начались после того, как полицейские несколько раз выстрелили в безоружного афроамериканца Джейкоба Блэйка, сообщает The Hill.

Блейк садился в автомобиль, когда полицейские выстрелили в него. Сейчас мужчина находится в реанимации.

"Торонто" провёл собрание, во время которого игроки высказали желание бойкотировать встречу. Вопрос решает руководство клуба. В "Бостоне" также высказали протест против действий полиции, но баскетболисты собираются выйти на игру.

Первый матч четвертьфинальной серии НБА "Торонто" — "Бостон" запланирован на 28 августа.