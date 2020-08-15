Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал подачу документов в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы Алиной Загитовой.

Напомним, фигуристка хочет поступить на факультет журналистики.

"Спортсмены очень часто хотят быть телевизионными ведущими, но при этом никто не хочет учиться этому. Всему нужно учиться. Тот факт, что Алина собралась учиться, говорит о том, что она максимально серьёзно подходит к будущей жизни.

Желаю ей удачи. Это здорово, она будет развиваться. Когда приходил на телевидение, я выиграл конкурс, до этого много тренировался, учился. Могу просто восхититься стремлением Загитовой", - пояснил Губерниев.