"Химки" объявили об увольнении Юрана

"Химки" объявили о расторжении договора с главным тренером команды Сергеем Юраном. Об отставке наставника стало известно 1 августа.

Договор официально расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Место Юрана на тренерском мостике "Химок" займёт Дмитрий Гунько. Всю карьеру он провёл в системе "Спартака".

Почему ушёл Юран

Ранее со своего поста был уволен генеральный директор клуба Василий Иванов. Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявлял, что Юран будет тренировать "Химки" в РПЛ.

Спустя несколько дней стало известно об отставке главного тренера. По сведениям СМИ, причиной увольнения обоих стало то, что Юран и Иванов публично высказались за выход команды в РПЛ.

Карьера Юрана

"Химки" стали 13-м клубом в карьере Юрана. Ранее он работал в таких командах: