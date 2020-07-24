Фанаты киевского "Динамо" завязали глаза на памятнике Лобановскому

Болельщики "Динамо" продолжают акции против прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик. Фанаты киевлян завязали глаза на памятнике Валерию Лобановскому, который установлен около стадиона "Динамо".

В группе ультрас утверждают, что легендарный тренер на хотел бы видеть назначения Лобановского в "Динамо".

Бело-голубые объявили о назначении Луческу 23 июля. Болельщики киевлян выступают против румынского специалиста, который на протяжении 12 лет работал в донецком "Шахтере".

Вместе с дончанами Луческу выиграл восемь чемпионатов Украины и Кубок УЕФА.