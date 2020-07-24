Болельщики "Динамо" продолжают акции против прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик. Фанаты киевлян завязали глаза на памятнике Валерию Лобановскому, который установлен около стадиона "Динамо".
В группе ультрас утверждают, что легендарный тренер на хотел бы видеть назначения Лобановского в "Динамо".
Бело-голубые объявили о назначении Луческу 23 июля. Болельщики киевлян выступают против румынского специалиста, который на протяжении 12 лет работал в донецком "Шахтере".
Вместе с дончанами Луческу выиграл восемь чемпионатов Украины и Кубок УЕФА.
"Браво, Федерация!" — легендарный возглас Луческу после одного из матчей между "Динамо" и "Шахтером". Тогда ФФУ руководил Григорий Суркис, а киевским клубом — его младший брат Игорь.
На Николо-Архангельском кладбище в Балашихе состоялось прощание с фигуристкой Екатериной Александровской.