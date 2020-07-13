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Старых пропускает тренировки сборной России из-за травмы спины

Спорт » Командные виды » Футбол

Российская биатлонистка Ирина Старых отсутствует на сборе национальной команды в Ижевске. По словам старшего тренера сборной Михаила Шашилова, спортсменка пропускает тренировки из-за травмы спины.

"Ирина Старых готовится пройти углубленное медицинское обследование, поскольку у нее возникли проблемы со спиной", — приводит ТАСС слова Шашилова.

Сбор команды продлится до 18 июля. Ранее Старых попала в основной состав сборной России.

Карьера Старых

Лучшее выступление Старых в Кубке мира состоялось в сезоне-2013/14. Тогда спортсменка заняла 22 место в общем зачёте, но была дисквалифицирована по допинговому делу.

В сезоне-2018/19 Старых была 29-й. Является четырёхкратной чемпионкой Европы.

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