Российский гроссмейстер Александр Грищук заявил, что турнир претендентов на шахматную корону необходимо остановить. Соревнования проходят в Екатеринбурге.
На данный момент сыграно шесть туров, седьмой должен состояться 25 марта. Второй круг турнира запланирован с 26 марта по 3 апреля.
По мнению Грищука, из-за обстановки вокруг пандемии коронавируса турнир не следует продолжать.
"Я нахожусь в ужасном состоянии, мне совсем не хочется играть. В самом начале у меня ещё не было чёткого представления обо всём этом, но сейчас я абсолютно уверен, что турнир следует остановить.Эта атмосфера... Весь персонал в масках, даже охранники. Для меня очень тяжело за этим наблюдать, не хочу здесь находиться, играть партии. Но, несмотря на всё вышесказанное, своим текущим результатом я доволен", - заявил Грищук.
После шести туров турнира лидирует Ян Непомнящий. Победитель получит право сразиться с норвежцем Магнуссом Карлсоном за звание чемпиона мира.
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