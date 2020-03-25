Шахматист Грищук призвал остановить турнир претендентов

Российский гроссмейстер Александр Грищук заявил, что турнир претендентов на шахматную корону необходимо остановить. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

На данный момент сыграно шесть туров, седьмой должен состояться 25 марта. Второй круг турнира запланирован с 26 марта по 3 апреля.

По мнению Грищука, из-за обстановки вокруг пандемии коронавируса турнир не следует продолжать.

"Я нахожусь в ужасном состоянии, мне совсем не хочется играть. В самом начале у меня ещё не было чёткого представления обо всём этом, но сейчас я абсолютно уверен, что турнир следует остановить.Эта атмосфера... Весь персонал в масках, даже охранники. Для меня очень тяжело за этим наблюдать, не хочу здесь находиться, играть партии. Но, несмотря на всё вышесказанное, своим текущим результатом я доволен", - заявил Грищук.

Турнир претендентов-2020 (после 6 туров)

После шести туров турнира лидирует Ян Непомнящий. Победитель получит право сразиться с норвежцем Магнуссом Карлсоном за звание чемпиона мира.