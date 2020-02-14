Норвежский тренер призвал лишить Россию золота Сочи-2014 из-за Устюгова

Эгиль Кристиансен, тренер мужской сборной Норвегии заявил, что Россия должна быть лишена золотой медали Олимпиады-2014 в мужской биатлонной эстафете. Так норвежец отреагировал на информацию по поводу обвинений в употреблении допинга в адрес Евгения Устюгова.

"Россияне должны потерять золото в эстафете. В этом нет никаких сомнений. Если это произойдёт, у нас будет бронза. Да, после таких случаев невесело, но нужно, чтобы те, кто принимает допинг, были наказаны. Хорошо, что тесты проверяются даже сейчас. Принимавшие допинг всё равно не чувствуют себя в безопасности - они могут быть наказаны и через десять лет. Это доказательство того, что система работает", - заявил Кристиансен в интервью скандинавскому изданию Dagbladet.

Как уже сообщала "Правда.Ру", потеря медали в биатлонной эстафете приведёт к тому, что Норвегия возглавит медальный зачёт Сочи-2014, а Россия опустится на третье место.

Медальный зачёт Олимпиады-2014 без золота Устюгова

В том случае если суд решит, что Устюгов принимал запрещённые вещества, его результаты будут аннулированы. Тогда медальный зачёт будет выглядеть так: