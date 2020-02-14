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IBU выступил с заявлением по допинговому делу Устюгова

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил бывшего биатлониста Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил, а точнее, — в применении запрещённых веществ. IBU опубликовал заявление по этому поводу.

Перепроверки Устюгова на допинг проводились уже два раза — в 2017 и 2018 годах. Тогда следствие не нашло никаких доказательств вины спортсмена. Сейчас биатлонисту, завершившему карьеру в 2014 году, предъявлены обвинения.

Заявление IBU по допинговому делу Устюгова

"В свете публикации в СМИ заявления, касающегося российского биатлониста Евгения Устюгова, и во избежание болезненных спекуляций независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) подтверждает, что он обвинил Устюгова в возможном нарушении Антидопинговых правил IBU (использование запрещенного вещества или метода) в связи с отклонениями в биологическом паспорте в период с января-2010 по февраль-2014.

Спортсмен больше не участвует в соревнованиях. Согласно Антидопинговым правилам IBU, обвинение рассмотрит независимый суд", — говорится в заявлении IBU.

Медальный зачёт Олимпиады-2014: что изменится после дела Устюгова

В том случае если суд решит, что Устюгов принимал запрещённые вещества, его результаты будут аннулированы. Биатлонист вместе с командой завоевал золото в эстафетной гонке.

Ранее у сборной России отобрали четыре медали — два серебра и два золота — по итогам допингового скандала. Несмотря на это, команда сохранила лидерство в медальном зачёте Сочи-2014. Если медаль Устюгова в эстафете аннулируют, на первое место выйдет Норвегия. Тогда зачёт будет выглядеть так:

  1. Норвегия — 11 золотых+5 серебряных+11 бронзовых.
  2. Канада — 10+10+5.
  3. Россия — 10+9+9.
Темы допинг биатлон олимпиада-2014 евгений устюгов
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