Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В США опубликован отчет о расследовании ФБР возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.

Британский телеканал Sky Sports привел выдержки из отчета Стила, где было указано, что подкуп был признан Владимиром Путиным. На тот момент он был премьер-министром России. Пост президента занимал Дмитрий Медведев.

В отчете утверждается, что Стил сделал отчет в 2011 году. Там говорится о разговоре с Дмитрием Медведевым, в котором "Владмир Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия выиграла право проведения ЧМ-2018". Стил предоставил отчет для ФБР в 2015 году.

На момент выборов главой ФИФА был Зепп Блаттер. Позже функционер был обвинен в коррупции и дисквалифицирован от футбольной деятельности.