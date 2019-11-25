"Зенит" опубликовал в своем официальном Twitter видеоанонс матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком". Матч состоится 1 декабря в 19.00 (по московскому времени). Центральную игру тура питерцы в шутку назвали "Эль Класиков".
"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. "Спартак" идет шестым, имея в активе 22 очка.
Нападающий питерской команды Артем Дзюба является одним из лидеров бомбардироской гонки. На его счету 10 голов.
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