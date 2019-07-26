Аргентинский боксер Сантильян скончался после боя от травм

Аргентинский боксер Уго Сантильян скончался в больнице после боя с уругвайцем Эдуардо Абреу. Поединок прошел в Буэнос-Айресе 20 июля и завершился ничейным результатом, сообщает Clarin.
После боя Сантильяну стало плохо. Боксера доставили в госпиталь, где у него нашли кровяной сгусток в мозгу. Спортсмену сделали операцию, во время которой дважды фиксировалась остановка сердца. 25 июля Сантильян скончался в реанимации.
Сантильян выступал в сверхлегкой весовой категории. Он был чемпионом Южной Америки по версии WBO. Боксер одержал 19 побед на ринге и потерпел 7 поражений.
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