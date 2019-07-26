Тамбовский хоккеист скончался в результате драки в кафе

Хоккеист из Тамбова Никита Воропаев скончался в больнице после драки с одним из посетителей кафе. Молодой человек был доставлен в больницу 13 июля. После конфликта спортсмену стало плохо и он отправился домой, откуда его забрали врачи.

Воропаев скончался 25 июля в реанимации. Вторым участником конфликта был местный житель 1998 года рождения.

Погибший был участником Ночной хоккейной лиги Тамбовской области. Похороны Воропаева состоятся в субботу, сообщает "РИА Новости".

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