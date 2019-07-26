Менеджер Дадашева прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

Эгис Климас, менеджер российского боксера Максима Дадашева, прокомментировал слухи о том, что спортсмен мог подделать медицинскую справку для получения разрешения провести бой с Субриэлем Матиасом. Ранее сообщалось, что россиянин пережил инсульт во время поединка, из-за чего пропустил так много ударов.
"Это какой-то маразм. Макс не подделывал никаких справок", - заявил Климас в комментарии ТАСС.
По словам Климаса, Дадашев серьезно относился к своему здоровью и всегда делал необходимые тесты.
"Он всегда проходил всю медицину в США в каждом поединке или через бой. Сканировали голову, делали МРТ и МРА, сдавали все по каждому штату. Макс полностью проходил все медицинское обслуживание по требованиям каждого штата", - подытожил Климас.
Бой между Матиасом и Дадшевым состоялся 20 июля в США. Поединок был остановлен после 11-го раунда, когда россиянин пропустил серию ударов. После боя Максиму стало плохо, он был доставлен в больницу. Врачи диагностировали тяжелый отек мозга, спортсмену сделали трепанацию черепа. Несмотря на усилия врачей, спортсмен скончался 23 июля.
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