Игрок "Челси" Мозес проходит медобследование для "Спартака"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что "Спартак" подпишет полузащитника "Челси" Виктора Мозеса. По его сведениям, игрок уже проходит медобследование для красно-белых в Риме.

"Виктор Мозес — возможный будущий игрок "Спартака" — сегодня летит в Рим на медобследование. В случае удачного исхода (а нет вроде бы никаких данных думать иначе) завтра и подпишут, — написал Геркус в Telegram.

Информацию Геркуса подтверждает "Чемпионат". По сведениям издания, Мозес пока единственный кандидат на попадание в "Спартак".

Виктор Мозес

Нигериец находится на контракте у "Челси" с 2012 года. В составе "синих" Мозес провёл 128 матчей, забив 18 мячей, но в основном выступал за другие команды на правах аренды: