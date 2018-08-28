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Защиту диких животных и развитие экологического туризма обсудят на "Розе Хутор"

Общество

В октябре на "Розе Хутор" пройдут два крупных природоохранных события.

С 1 по 5 октября на курорте "Роза Хутор" пройдет юбилейное 70-е заседание постоянного комитета Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В ходе сессии будут подниматься вопросы о проводимых научных исследованиях и мерах по сохранению редких видов животных и растений. Также участники заседания обсудят наиболее эффективные инструменты противодействия незаконному обороту исчезающих видов флоры и фауны в мировом масштабе. Ожидается, что в юбилейной 70-й сессии примут участие около 800 делегатов из 120 стран, включая секретариат СИТЕС, представителей профильных международных организаций системы ООН, наблюдателей от неправительственных организаций и средств массовой информации. Организатором саммита является АНО "Экспоцентр Заповедники России" (Минприроды России). Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения — международное правительственное соглашение, подписанное в 1973 году. Россия является стороной СИТЕС с 1992 года.

С 17 по 20 октября на "Роза Хутор" состоится еще одно заметное мероприятие — международная конференция "Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России". Авторитетные эксперты, представители бизнес-сообщества, политические лидеры со всего мира соберутся для дискуссии о возможностях и задачах, стоящих на пути устойчивого развития экотуризма в России, а также договорятся о дальнейшем сотрудничестве.

Активный отдых на природе (экологический туризм или аутдор) — ключевой компонент туристского опыта путешественников. Аудитория любителей такого отдыха растет на десятки процентов ежегодно по всему миру, и во многих странах экотуризм стал мейнстримом. При этом цивилизованный массовый рынок экологического туризма в сегодняшней России лишь начинает формироваться, возрождая прежние спортивно-туристские традиции. Вызовы, встающие перед индустрией аутдора, значимы для целого спектра отраслей: государственное регулирование, туристские сервисы, охрана окружающей среды, создание инфраструктуры, технологии, просвещение и развитие необходимых умений у новых поколений.

На курорте "Роза Хутор" сконцентрируется лучший мировой опыт развития экологического туризма, будут рассмотрены возможности его применения в России, где потенциал рынка остается в значительной степени не раскрытым. Организаторы конференции: Благотворительный фонд "Слава" Посла доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслава Фетисова, Минприроды России, Ростуризм, Федерация спортивного туризма России, деловое издание "Ведомости" и Группа "Интеррос".

Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрий Колосов отметил: "Рад констатировать, что два глобальных саммита пройдут именно на нашем курорте. Мы стараемся вносить свой посильный вклад в сохранение популяции редких животных горного Причерноморья и развитие экологического туризма. Эти две темы неразделимо взаимосвязаны, развиваясь как туристический объект, мы должны делать это бережно, аккуратно сохраняя окружающую нас природу и хрупкое экологическое равновесие".

Для справки: Государственная установка по развитию экологического туризма в России отражена в проекте "Дикая природа России: увидеть и сохранить" (паспорт проекта утвержден 11.04.2017 на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам) и в национальном проекте "Экология" (разработка инициирована Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года").

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Темы Сочи курорт экология Роза Хутор конференции Краснодарский край
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