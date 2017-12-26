Мэр Калининграда посетовал на усердные молитвы горожан о бесснежной зиме

Калининградский градоначальник Александр Ярошук, призывавший бороться со снегом с помощью молитвы, заявил об успехах горожан в этом вопросе.

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По его словам, "хотелось бы снега, детям на радость. Но не получается. Видимо, мы перемолились. Но это нас и спасает, потому что вы знаете, в каком состоянии у нас инфраструктура сетей".

Согласно данным сайта AccuWeather, в Калининграде весь декабрь держится плюсовая температура. В новогоднюю ночь в городе возможен дождь.

Осенью 2015 года, выступая на совещании по вопросам ЖКХ, Ярошук предрек "страшную" зиму для коммунальщиков и жителей города и призвал "молиться о теплой зиме", поскольку у города нет средств на замену изношенной снегоочистительной техники.

"Правда.Ру ранее писала о том, что Калининград может получить статус особой экономической зоны уже с 2018 года. Об этом врио губернатора области Антон Алиханов сообщил премьер-министру Дмитрию Медведеву при личной встрече.

"По поручению президента ведем окончательную доработку по новым поправкам в закон об особой экономической зоне (Калининграда). У вице-премьера Дмитрия Козака было совещание, все разногласия сняли. Надеюсь, что Минэкономразвития до конца недели все внесет в Главное правовое управление президента, и надеюсь, что с 2018 года этот закон уже заработает", - сказал Алиханов.

Также глава региона доложил премьер-министру о социально-экономической ситуации в регионе, в частности, что инфляция в Калининградской области ниже общероссийского уровня, безработица составляет 0,9%, прирост населения порядка 10% с 1998 года.

Последний обеспечен переездом в регион людей с Русского Севера, с Дальнего Востока, Сибири. "Не секрет, что Калининград - регион комфортный с точки зрения проживания, и миграционный приток у нас всегда есть, но прошлый год показал самый существенный прирост. Надеюсь, что мы продолжим это движение и скоро перешагнем отметку в 1 млн жителей", - сказал Алиханов.