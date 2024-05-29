Какую угрозу несет за собой телефон: как не стать жертвой мошенников

Эксперт Галов рассказал о телефонных мошенниках и защите данных

Без телефона, как без рук — эта фраза как нельзя лучше описывает наши отношения с этим устройством. Даже час без мобильника кажется вечностью, создавая ощущение, что жизнь проходит мимо.

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В телефоне хранится вся важная информация: фотографии, контакты, напоминания, скидочные и банковские карты. Мошенники стремятся получить доступ к этим данным. Как защитить своё устройство от угроз, рассказал руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

Деньги или информация?

Дмитрий, сегодня мобильные телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, и кажется, что они абсолютно безопасны. Однако эксперты всегда предупреждают: будьте осторожны и не теряйте бдительности. Какие угрозы несут мобильники?

Всё зависит от намерений злоумышленников и их мотивации, будь то финансовая выгода, деструктивные цели или кибершпионаж и сбор данных. Векторы атак включают скачивание приложений из неофициальных источников, переход по фишинговым ссылкам, и заражение через мессенджеры. Среди вредоносных программ могут быть троянцы-шпионы, банковские троянцы, средства удаленного управления устройством и рекламные приложения. Например, злоумышленник может использовать банковского троянца, чтобы украсть деньги, распространяя его через "левых" магазины.

Мотивация злоумышленников чаще всего связана с деньгами: они крадут деньги или данные, чтобы перепродать их. Финансово мотивированным киберпреступникам неважно, кто вы и какие у вас данные, они работают на увеличение прибыли, сообщает tmn.aif.ru.

Другие типы мобильных угроз, не связанных с деньгами, включают целенаправленный кибершпионаж, которому могут подвергаться дипломаты, топ-менеджеры и т. д.

Шпионаж касается только государственных лиц, а не обычных пользователей?

— Для рядовых пользователей это чаще слежка за знакомыми. Целенаправленный шпионаж — это дорогое предприятие, требующее значительных усилий для проникновения на устройство, анализа данных и поиска ценной информации, поэтому он не столь распространен и не касается каждого.

Насколько безопасна бесконтактная оплата NFC?

— NFC сам по себе это просто протокол передачи данных на коротком расстоянии. Истории о злоумышленниках, которые прикладывают терминалы к сумкам в метро, чтобы украсть деньги, — это городские легенды. На телефоне необходимо пройти авторизацию, ввести код или отсканировать отпечаток пальца.

Бывают ли вредоносные программы, созданные просто ради вреда, а не для кражи денег?

Деструктивная деятельность бывает разной. Например, превращение роутеров в "кирпичи", чтобы владельцы не могли их использовать.

Для чего они это делают?

— Это обычное хулиганство, подобное порче вещей в реальном мире. Также бывает деструктивная деятельность на уровне государства, направленная на атаку промышленных объектов для нанесения ущерба экономике.

Схемы становятся сложнее Про телефонных и интернет-мошенников говорят уже много лет, но люди все равно попадаются на их уловки.

На их уловки попадаются не только глупые люди, но и образованные и умные. Мошенники используют приемы социальной инженерии, чтобы заставить человека быстро и необдуманно совершить действие. Схемы мошенников становятся сложнее: от простых звонков и фишинговых писем до многоступенчатых схем с использованием дипфейков и роботизированных звонков.

А мессенджеры, какую угрозу они несут?

— Мессенджеры — это еще один канал общения, предоставляющий больше функционала, чем СМС. Злоумышленники используют дипфейки, мошенничество и вредоносные ссылки для атак в мессенджерах. Технологии и подходы становятся более убедительными, особенно для тех, кто с этим не сталкивался раньше.

Правда ли, что самый безопасный мессенджер — это Telegram?

— Я не могу это утверждать. Telegram удобен и современен, со сквозным шифрованием и другими функциями для обеспечения безопасности данных. Но если вы передали кому-то свои данные, вы не сможете контролировать, как они будут использоваться в дальнейшем.