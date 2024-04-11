Усиление контроля за мигрантами продолжается: названы будущие условия получения иностранцами SIM-карт в России

В России мигрантов обяжут регистрироваться на портале "Госуслуг" для получения SIM-карт

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

В России будет введено обязательное требование для иностранных граждан, включая трудовых мигрантов и лиц без гражданства, о регистрации на портале "Госуслуг" для получения SIM-карт, сообщают "Ведомости".

Фото: flickr.com by Tim Reckmann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот процесс потребует использования биометрических данных, а также личного присутствия в салонах сотовой связи.

Тем не менее, следует отметить, что данное требование не будет применяться к дипломатам, представителям международных организаций и беженцам.

Подготовку соответствующего законопроекта возложило на себя Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Этот законопроект уже направлен на согласование в силовые ведомства, а также в Роскомнадзор, Министерство иностранных дел, Федеральную антимонопольную службу и Министерство экономического развития РФ.