Усиление контроля за мигрантами продолжается: названы будущие условия получения иностранцами SIM-карт в России

В России будет введено обязательное требование для иностранных граждан, включая трудовых мигрантов и лиц без гражданства, о регистрации на портале "Госуслуг" для получения SIM-карт, сообщают "Ведомости".
Этот процесс потребует использования биометрических данных, а также личного присутствия в салонах сотовой связи.
Тем не менее, следует отметить, что данное требование не будет применяться к дипломатам, представителям международных организаций и беженцам.
Подготовку соответствующего законопроекта возложило на себя Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Этот законопроект уже направлен на согласование в силовые ведомства, а также в Роскомнадзор, Министерство иностранных дел, Федеральную антимонопольную службу и Министерство экономического развития РФ.
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