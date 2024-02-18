Избавляемся от черных пятен на светлой обуви: 4 копеечных средства эффективной очистки

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Часто на светлой обуви обнаруживаются гадкие черные полосы. Это тот случай, когда цветовой контраст не идет на пользу.

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Появляются они после трения туфель друг о друга, резиновой подошвы или каблука.

Молоко – нежное средство для лакированной обуви

Молоко эффективно устраняет черные пятна на лакированной обуви.

Смачиваем мягкую ткань или ватку молоком, протираем загрязнение, затем протираем обувь влажной салфеткой и используем специальный лак или бальзам.

Меламиновая губка – универсальное средство для любой обуви

Меламиновая губка подходит не только для лакированных туфель, но и для кед.

Смачиваем губку водой, отжимаем, и очищаем обувь от черных полос.

Зубная паста – эффективное решение для удаления пятен

Наносим зубную пасту на поверхность и протираем мягкой щеткой.

Ластик – простое средство из школьной атрибутики