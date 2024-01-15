В Минпросвещения рассказали, что вторая смена есть только в 15% российских школ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что вторая смена осталась только в 15% российских школ.
В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он напомнил, что третья смена в образовательных учреждения была полностью ликвидирована. Возможно это стало благодаря программе строительства в стране новых школ.
"На сегодняшний день порядка 15% — вторая смена", — заметил он.
При этом Кравцов доложил главе государства, что программа строительства школ идёт по плану. По его словам, ежегодно в России проводят капремонт около 1,5 тысячи школ, до конца текущего года. Также 1,3 тысячи школы планируется оснастить новым оборудованием.
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