В Минпросвещения рассказали, что вторая смена есть только в 15% российских школ

Кравцов: вторая смена осталась примерно в 15% школ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что вторая смена осталась только в 15% российских школ.

Фото: Shutterstock

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он напомнил, что третья смена в образовательных учреждения была полностью ликвидирована. Возможно это стало благодаря программе строительства в стране новых школ.

"На сегодняшний день порядка 15% — вторая смена", — заметил он.

При этом Кравцов доложил главе государства, что программа строительства школ идёт по плану. По его словам, ежегодно в России проводят капремонт около 1,5 тысячи школ, до конца текущего года. Также 1,3 тысячи школы планируется оснастить новым оборудованием.