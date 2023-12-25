В "Яндексе" объяснили пропажу Эгейского моря с карты технической ошибкой

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В результате технической ошибки на сервисе "Яндекс Карты" исчезло название Эгейского моря. Пресс-служба сервиса, цитируемая ТАСС, уточнила, что проблема уже устранена, и название в ближайшее время будет восстановлено на карте.

Фото: Openverse by gilipollastv is licensed under CC BY 2.0

В "Яндексе" пояснили, что сбой произошел из-за того, что мировая карта технически разделена на части для удобства отображения, и в данном районе столкнулись несколько таких частей. Обновление схемы привело к тому, что географическое название временно исчезло, перекрывшись другими элементами.

В пресс-службе заверили, что такие технические сбои случаются периодически, но они оперативно выявляются и устраняются.

Ранее сообщалось, что пользователи заметили пропажу Эгейского моря с Яндекс Карты.