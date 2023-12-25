Интернет-пользователи заметили, что с Яндекс Карты пропало название Эгейского моря.
В Сети заметили пропажу названия Эгейского моря. Его можно обнаружить по поиску, но при просмотре карты название моря отсутствует.
Возникло предположение, что алгоритмы Сети каким-либо образом забраковали название, в котором усматривается намёк на пропаганду ЛГБТ*.
Ранее сообщалось, что Всероссийский научно-исследовательский геологический институт отказался от двусмысленной аббревиатуры ВСЕГЕИ.
* признан экстремистской организацией
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.