С Яндекс Карты пропало название Эгейского моря: пропаганда ЛГБТ*?

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Интернет-пользователи заметили, что с Яндекс Карты пропало название Эгейского моря.

Фото: Яндекс Карты

В Сети заметили пропажу названия Эгейского моря. Его можно обнаружить по поиску, но при просмотре карты название моря отсутствует.

Возникло предположение, что алгоритмы Сети каким-либо образом забраковали название, в котором усматривается намёк на пропаганду ЛГБТ*.

Ранее сообщалось, что Всероссийский научно-исследовательский геологический институт отказался от двусмысленной аббревиатуры ВСЕГЕИ.

* признан экстремистской организацией