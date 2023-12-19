В ходе проходящей в Москве расширенной коллегии Министерства обороны были озвучены перспективные планы и задачи оборонного ведомства на следующий год.
Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, одна из приоритетных задач — это доведение числа военнослужащих, подписавших контракты, до 745 тысяч человек до конца 2024 года.
"Обеспечить гарантированное и своевременное строительство объектов военной и социальной инфраструктуры с учетом возрастающих потребностей Вооруженных сил", — добавил министр.
Также Шойгу особо подчеркнул, что в 2024 году Армия России продолжат проведение спецоперации на Украине "до полного выполнения задач, определенных верховным главнокомандующим".
Ранее Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.
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