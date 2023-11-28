На 99-м году ушёл из жизни видный конструктор Борис Балашов

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Сегодня, 28 ноября, на 99-м году жизни скончался Борис Геннадиевич Балашов, участник Великой Отечественной войны, видный конструктор, кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР, человек-легенда, чей профессионализм и мудрость служили и ныне служат на благо Отечества.

Фото: Pravda.Ru

На счету Бориса Геннадиевич 50 запатентованных и внедренных изобретений, 125 рационализаторских предложений. Яркий инженерный талант выдвинул его в ряды выдающихся специалистов отрасли. А самое известное детище Бориса Балашова — современный керамический бронежилет — и сегодня спасает жизни наших воинов.

Искренние соболезнования родным и близким от коллектива ГБУ "МАЦ" и редакции Pravda.Ru. Светлая память герою страны!

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