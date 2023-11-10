Депутат Вяткин считает, что россиянки должны рожать как можно больше детей начиная с 20 лет

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Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин считает, что все российские семьи должны быть многодетными.

Фото: openverse by flequi is licensed under CC BY 2.0

Парламентарий поддержал идею бывшего омбудсмена Анны Кузнецовой, считающий, что российские девушки должны начинать рожать с 20 лет для того, чтобы успеть сделать это как можно большее количество раз.

"Знаете, а я с ней согласен, я стал отцом в 19. У меня трое детей — это мало", — сказал Вяткин в ходе выступления на экономическом форуме в Челябинске.

Депутат признался, что ему не нравится, что современные женщины часто решаются на первого ребёнка после 30 лет. То ли дело раньше, в Советском Союзе, когда женщин уже в 27 лет называли "старородящими", вспомнил политик.

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