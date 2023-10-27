Член комитета Госдумы по охране здоровья, Вероника Власова, представила инициативу, предполагающую, что аборты могут быть проведены только при наличии согласия не только женщины, но и её мужа, если брак между ними зарегистрирован. В соответствии с этой инициативой, планируются изменения в законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
"Каждая женщина и семья имеют право на самостоятельное решение о рождении ребенка. Искусственное прерывание беременности будет разрешено по желанию женщины после проведения доабортного консультирования, при условии наличия информированного согласия матери, отца (если брак зарегистрирован), и также одного из родителей в случае беременности несовершеннолетней", — сообщила Власова, представляя предлагаемые изменения в законодательстве.
В предложении также содержится идея сокращения срока для проведения абортов "до восьми недель включительно" после ультразвукового исследования и демонстрации сердцебиения плода. В настоящее время законодательством срок для абортов установлен до 12 недель.
Власова также выдвинула предложение о проведении абортов исключительно в медицинских учреждениях, входящих в системы государственного и муниципального здравоохранения, а также о введении семидневного периода обдумывания с момента обращения беременной женщины.
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