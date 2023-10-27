Изменения в законодательстве: Государство предлагает ужесточить условия для абортов

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Член комитета Госдумы по охране здоровья, Вероника Власова, представила инициативу, предполагающую, что аборты могут быть проведены только при наличии согласия не только женщины, но и её мужа, если брак между ними зарегистрирован. В соответствии с этой инициативой, планируются изменения в законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

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"Каждая женщина и семья имеют право на самостоятельное решение о рождении ребенка. Искусственное прерывание беременности будет разрешено по желанию женщины после проведения доабортного консультирования, при условии наличия информированного согласия матери, отца (если брак зарегистрирован), и также одного из родителей в случае беременности несовершеннолетней", — сообщила Власова, представляя предлагаемые изменения в законодательстве.

В предложении также содержится идея сокращения срока для проведения абортов "до восьми недель включительно" после ультразвукового исследования и демонстрации сердцебиения плода. В настоящее время законодательством срок для абортов установлен до 12 недель.

Власова также выдвинула предложение о проведении абортов исключительно в медицинских учреждениях, входящих в системы государственного и муниципального здравоохранения, а также о введении семидневного периода обдумывания с момента обращения беременной женщины.

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