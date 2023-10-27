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Изменения в законодательстве: Государство предлагает ужесточить условия для абортов

1:29
Общество

Член комитета Госдумы по охране здоровья, Вероника Власова, представила инициативу, предполагающую, что аборты могут быть проведены только при наличии согласия не только женщины, но и её мужа, если брак между ними зарегистрирован. В соответствии с этой инициативой, планируются изменения в законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Изменения в законодательстве: Государство предлагает ужесточить условия для абортов
Фото: openverse by flequi is licensed under CC BY 2.0

"Каждая женщина и семья имеют право на самостоятельное решение о рождении ребенка. Искусственное прерывание беременности будет разрешено по желанию женщины после проведения доабортного консультирования, при условии наличия информированного согласия матери, отца (если брак зарегистрирован), и также одного из родителей в случае беременности несовершеннолетней", — сообщила Власова, представляя предлагаемые изменения в законодательстве.

В предложении также содержится идея сокращения срока для проведения абортов "до восьми недель включительно" после ультразвукового исследования и демонстрации сердцебиения плода. В настоящее время законодательством срок для абортов установлен до 12 недель.

Власова также выдвинула предложение о проведении абортов исключительно в медицинских учреждениях, входящих в системы государственного и муниципального здравоохранения, а также о введении семидневного периода обдумывания с момента обращения беременной женщины.

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Медикаментозный аборт. Допустимые сроки и способы прерывания беременности.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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