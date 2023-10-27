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В Санкт-Петербурге открыли больницу для бездомных

0:56
Общество

В Санкт-Петербурге была открыта медицинская учреждение, предназначенная для помощи бездомным людям и беженцам, а также тем, кто не имеет необходимых документов или гражданства.

В Санкт-Петербурге открыли больницу для бездомных
Фото: openverse

Эта благотворительная клиника начнет принимать пациентов с 30 октября, а официальное открытие ее произошло 27 октября. Информацию о датах начала работы можно найти на веб-сайте некоммерческой организации "Благотворительная больница", сообщает tsargrad.tv.

Кроме того, в период с 27 по 29 октября в клинике будет организован фестиваль, посвященный ее открытию. Посетители смогут посещать лекции о медицине и участвовать в творческих мастер-классах. Кроме того, у них будет возможность общаться с врачами и ознакомиться с медицинским автобусом, преобразованным в передвижной кабинет.

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Больница номер 4 превратилась в больницу для бомжей
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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