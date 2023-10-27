В Санкт-Петербурге была открыта медицинская учреждение, предназначенная для помощи бездомным людям и беженцам, а также тем, кто не имеет необходимых документов или гражданства.
Эта благотворительная клиника начнет принимать пациентов с 30 октября, а официальное открытие ее произошло 27 октября. Информацию о датах начала работы можно найти на веб-сайте некоммерческой организации "Благотворительная больница", сообщает tsargrad.tv.
Кроме того, в период с 27 по 29 октября в клинике будет организован фестиваль, посвященный ее открытию. Посетители смогут посещать лекции о медицине и участвовать в творческих мастер-классах. Кроме того, у них будет возможность общаться с врачами и ознакомиться с медицинским автобусом, преобразованным в передвижной кабинет.
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