Садальского возмутила исламизация шоколада "Алёнка": куда катимся

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Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что шоколад "Алёнка" официально стал халяльным, то есть разрешённым для последователей Ислама.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" признался, что новость об исламизации шоколада "Алёнка" ввела его в ступор.

"Господа буржуины, Алёнку не трогайте, в хиджаб бы её ещё нарядили", — анписал актёр в своём Telegram-канале.

Садальский предложил создать шоколад по брендом Фатима "по стандартам шариата".

"Куда катимся", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Ранее актёра Ивана Охлобыстина возмутил нехристианский дизайн новых российских купюр.

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