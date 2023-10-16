Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что шоколад "Алёнка" официально стал халяльным, то есть разрешённым для последователей Ислама.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" признался, что новость об исламизации шоколада "Алёнка" ввела его в ступор.
"Господа буржуины, Алёнку не трогайте, в хиджаб бы её ещё нарядили", — анписал актёр в своём Telegram-канале.
Садальский предложил создать шоколад по брендом Фатима "по стандартам шариата".
"Куда катимся", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.
Ранее актёра Ивана Охлобыстина возмутил нехристианский дизайн новых российских купюр.
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